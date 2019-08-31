Стала известна причина посадки самолета в Волгограде

62-летнего пассажира, из-за которого самолет рейса «Баку-Москва» совершил срочную посадку в Волгограде, направили в кардиологическое отделение с состоянием средней тяжести. Об этом сообщает «Высота 102» со ссылкой на администрацию Волгоградской области.

Как отмечается, мужчину перевели в кардиологическое отделение после оказания первой медицинской помощи в больнице №25, куда его госпитализировали после посадки лайнера. В настоящее время состояние его тяжело, но стабильное.

Известно также, что пациент является гражданином республики Азербайджан (имя его не указывается).

Ранее сообщалось, что три самолета совершили срочную посадку в Волгограде.