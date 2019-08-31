Синоптики объяснили влияние пожаров на таяние льдов в Арктике и Гренландии

Научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что лесные пожары в Сибири и на Аляске негативно влияют на толщину льда в Арктике и Гренландии. Об этом сообщает ФАН.

По его словам, из-за пожаров мелкие частицы пепла осаживаются на льду.

Он пояснил, что от чистого льда солнечные лучи целиком отражаются, в то время как из-за темного пепла отражение происходит слабо, в результате чего солнце плавит лед.

Научный руководитель подчеркнул, что в 2019 году таяние Гренландского ледового щита достигло больших масштабов.

«Если бы он растаял, уровень Мирового океана повысился бы примерно на пять метров», — уточнил Вильфанд.

Ко всему прочему, из-за пожаров ученым было тяжело следить за погодой в Арктике, добавил он.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Сибири снова выросла.