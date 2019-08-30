Россияне заставили платить за вход в подъезд в Петербурге

В Санкт-Петербурге в одном из жилых домов по улице Ломоносова жители стали брать плату за вход в их подъезд. Об этом пишет «Российская газета».

Как отмечается, каждый, кто хочет зайти и посмотреть парадную дома должен заплатить им по 100 рублей. Плату за вход принимает консьерж, после этого он выдает билеты.

По данным издания, собранные средства пойдут на ремонт дома. В частности, жильцы хотят восстановить утраченные витражи и заменить балясины, которые были украдены. По некоторым данным, многие годы в этот подъезд заходили сотни человек и из-за этого парадная разрушилась.