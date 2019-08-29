Власти Приморья ввели режим ЧС

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе, передает ТАСС.

Как отмечается, это решение связано с паводковой ситуацией.

«Губернатор сейчас на заседании КЧС (комиссии по чрезвычайным ситуациям. — Газета.Ru) ввел краевой режим ЧС», — заявили в пресс-службе администрации региона.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке власти объявили режим ЧС из-за продолжающихся сильных дождей. Из-за стихии в городе подтоплены дороги, а также жилые дома. Кроме того, реки переполнены и выходят из берегов.