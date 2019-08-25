В Сети удивились ролику с исполнением гимна Украины стюардессой

В Сети появилось видео, где одна из стюардесс Международных Авиалиний Украины исполнила украинский гимн на борту. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмеачется, что данное выступление было сделано в честь Дня независимости Украины.

Пользователей Сети удивил размещенный ролик, а также действия экипажа самолета.

«Почему пилоты в вышиванках не пустились в пляс между кресел?», «Мило, но лучше бы привели в соответствие параметры «цена-качество» своих услуг», - значатся комментарии под роликом.

Некоторые заявили, что подобный случай является «маразмом», а стюардессе посоветовали пойти в шоу «Голос».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ни разу не напомнил о России в День независимости.