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В Британии россиянина идентифицировали как лидера хакерской группы LockBit

МИД Британии: в отношении одного из лидеров LockBit Хорошева введены санкции

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Depositphotos

Великобритания, США и Австралия ввели санкции в отношении россиянина Дмитрия Хорошева, которого считают одним из лидеров хакерской группировки LockBit. Об этом говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.

«LockBit были одной из самых плодовитых групп вымогателей за последние годы, ответственной за атаки на более чем 200 британских предприятий и крупных поставщиков государственных услуг», — говорится в публикации МИД Соединенного Королевства.

Отмечается, что Дмитрий Хорошев «был идентифицирован» в рамках продолжающегося расследования киберпреступлений, связанных с вымогательством более $1 млрд у тысяч жертв в разных странах. Активность LockBit в преступном бизнесе МИД Великобритании оценивает весьма высоко, сообщая, что хакерская группировка была ответственна за четверть атак программ-вымогателей по всему миру в прошлом году. В числе пострадавших названы школы, больницы и крупные компании.

«Дмитрий Хорошев думал, что он безупречен, даже предлагая $10 млн любому, кто сможет раскрыть его личность, но эти действия развеивают этот миф. Наше расследование в отношении LockBit и ее филиалов продолжается, и, работая с нашими международными партнерами, мы сделаем все возможное, чтобы подорвать их деятельность и защитить общественность», — заявил генеральный директор британского Национального агентства по борьбе с преступностью Грэм Биггар.

Санкции в отношении 31-летнего Хорошева подразумевают запрет на въезд на территорию королевства и заморозку его активов в случае их обнаружения.

В ноябре 2023 года крупнейший в мире банк ICBC был атакован группировкой хакеров-вымогателей. Это нарушило операции с гособлигациями США: хакеры зашифровали системы банка и потребовали выкуп за их разблокировку. По мнению экспертов, за атакой стояла группировка LockBit.

20 февраля правоохранительные органы западных государств заявили о ликвидации группировки хакеров LockBit. В операции принимали участие киберспециалисты из 11 стран, было конфисковано 11 тысяч доменных имен, которые хакеры использовали для распространения вредоносных программ.

После этого Минюст США обвинил двух россиян в участии в хакерской группировке LockВit. Хорошева среди них не было.

Ранее «Лаборатория Касперского» заявила, что основной киберугрозой для организаций любых отраслей остаются шифровальщики.

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