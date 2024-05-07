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Лукашенко раскрыл подробности внезапной проверки носителей ядерного оружия

Лукашенко: в ходе проверки будет отрабатываться отражение нападения на страну

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Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что именно будет отрабатываться в ходе проверки носителей тактического ядерного оружия (ТЯО) в республике. Его слова передает БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что в ходе проверки будет отработана подача специальных боеприпасов в ракетные и авиационные воинские части, а также их загрузка на пусковые установки, подвеска на самолеты.

По словам белорусского лидера, ракетные дивизионы оперативно-тактических комплексов «Искандер» и «Полонез» скрытно выведут в назначенные позиции. Затем военные отработают вопросы нанесения ракетных ударов для отражения вероятного нападения на Белоруссию.

7 мая в Белоруссии началась внезапная проверка сил и средств-носителей нестратегического ядерного оружия. В готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса «Искандер» и эскадрилья самолетов Су-25.

Лукашенко заявил, что генштабы РФ и Белоруссии дадут сигналы учебного применения тактического ядерного оружия.

Ранее Лукашенко сообщил об обострении военной обстановки у границ Белоруссии.

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