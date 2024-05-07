«Динамо» назвали командой Тюкавина

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал успешную серию «Динамо» в Российской премьер-лиге (РПЛ), благодаря которой команда вернулась в чемпионскую гонку. В комментарии «Газете.Ru» специалист отметил роль форварда бело-голубых Константина Тюкавина.

«Динамо» сегодня — команда Тюкавина. Не потому, что он забивает, а потому, что он умело подстраивает под себя командные действия. За счет огромной беговой работы, огромного стремления быть на плаву он делает все возможное, чтобы футболисты тянулись за ним. Не во всех матчах это получается, но в целом, игроки помогают человеку, который очень хочет, чтобы «Динамо» было на самых высоких ступенях.

У «Динамо» есть много ошибок в обороне, причем необязательных. Поэтому, забивая, они и пропускают, как в последнем матче. И пропускают не те мячи, которые можно назвать сложными», — сказал Игнатьев.

«Динамо» выиграло четыре последних матча в РПЛ подряд. Благодаря этому бело-голубые набрали 50 очков и сравнялись с идущим на втором месте «Краснодаром». За три тура до конца первенства обе команды отстают от лидирующего «Зенита» лишь на балл.

Ранее экс-игрок «Спартака» заявил, что команда будет претендовать на Кубок России.