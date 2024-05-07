Россиянин убил и расчленил возлюбленную, а затем заявил о ее пропаже и неделю искал

В Новотроицке Оренбургской области мужчина убил и расчленил возлюбленную, а затем заявил о ее пропаже и неделю искал вместе с волонтерами. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, мужчина подал заявление о пропаже своей возлюбленной и рассказал, что та якобы вышла из дома и исчезла. После этого он активно участвовал в поисках, оказывая помощь полиции и волонтерам, а также испытывал страдания из-за произошедшего.

Позже поисковикам удалось найти руку пропавшей, а неподалеку от нее обнаружили и голову. После этого главным подозреваемым в расправе стал избранник девушки, который вскоре сознался в содеянном.

Он рассказал, что убил и расчленил возлюбленную, а затем спрятал части ее тела в разных местах. Кроме того, выяснилось, что сразу после совершения преступления он сфотографировал труп и отправил снимок своей подруге. Информации о мотивах его поступка не поступало.

Мужчина задержан. Сообщается, что он ранее неоднократно был судим за угрозу убийством и грабеж.

Ранее расчленивший россиянку экс-боец СВО после расправы устроил вечеринку с близнецом жертвы.