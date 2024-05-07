Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина продаст конфискованные у российского бизнесмена предприятия

Власти Украины конфисковали у россиянина Саввиди завод «ПентоПак»

close
100%
Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

На Украине будет выставлен на продажу активов предприятий по производству пищевой упаковки, конфискованных у российского бизнесмена Ивана Саввиди. Об этом пишет агентство «Прайм».

Как говорится в сообщении ГБР, Фонд госимущества Украины утвердил стартовую цену частного акционерного общества «ПентоПак» в размере 203,7 млн гривен ($5,2 млн) и опубликовал соответствующий лот для его продажи. Онлайн-аукцион запланирован на 31 мая.

В начале февраля Минюст Украины проинформировал, что Высший антикоррупционный суд страны конфисковал принадлежавшие Саввиди активы предприятий по изготовлению упаковки для пищевых продуктов.

Иван Саввиди — российский предприниматель греческого происхождения, основатель одной из крупнейших российских промышленно-финансовых групп «Россиум». На Украине он контролировал ряд заводов, в том числе по производству пластиковой тары.

После начала российской военной операции на Украине в феврале 2022 года Киев ввел санкции против российских бизнесменов, включая Саввиди, и начал процесс изъятия их активов на территории страны.

До этого финский энергоконцерн подал иск к РФ из-за национализации.

Ранее ABH Holdings подал иск против Украины на $1 млрд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами