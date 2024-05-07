Украина продаст конфискованные у российского бизнесмена предприятия

На Украине будет выставлен на продажу активов предприятий по производству пищевой упаковки, конфискованных у российского бизнесмена Ивана Саввиди. Об этом пишет агентство «Прайм».

Как говорится в сообщении ГБР, Фонд госимущества Украины утвердил стартовую цену частного акционерного общества «ПентоПак» в размере 203,7 млн гривен ($5,2 млн) и опубликовал соответствующий лот для его продажи. Онлайн-аукцион запланирован на 31 мая.

В начале февраля Минюст Украины проинформировал, что Высший антикоррупционный суд страны конфисковал принадлежавшие Саввиди активы предприятий по изготовлению упаковки для пищевых продуктов.

Иван Саввиди — российский предприниматель греческого происхождения, основатель одной из крупнейших российских промышленно-финансовых групп «Россиум». На Украине он контролировал ряд заводов, в том числе по производству пластиковой тары.

После начала российской военной операции на Украине в феврале 2022 года Киев ввел санкции против российских бизнесменов, включая Саввиди, и начал процесс изъятия их активов на территории страны.

До этого финский энергоконцерн подал иск к РФ из-за национализации.

Ранее ABH Holdings подал иск против Украины на $1 млрд.