Стало известно, планирует ли Дзюба закончить с футболом

Леонид Гольдман, представитель нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы, заявил, что футболист пока не намерен завершать профессиональную футбольную карьеру. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Заканчивать с футболом он не планирует, полон сил и новых вызовов. Летом будем решать, как действовать. Какие-то предложения поступают уже сейчас, но решили с Артемом, что все обсуждения на данную тему — после сезона», — заявил он.

7 мая стало известно, что Дзюба отказался продлевать контракт с «Локомотивом».

В матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» Дзюба снова остался в запасе и на поле не появился. Последний раз нападающий играл в матче против «Спартака» 28 апреля. Тогда он провел на поле семь минут.

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает в конце сезона-2023/24. Для автоматического продления контракта с красно-зелеными Дзюбе надо совершить два результативных действия. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор».

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи.

Ранее агент Дзюбы рассказал о негативе к футболисту среди руководителей «Локомотива».