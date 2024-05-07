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Велосипедист сбил восьмилетнего мальчика на пешеходном переходе в Тюмени

В Тюмени велосипедист сбил ребенка на пешеходном переходе

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Тюмени 19-летний велосипедист сбил восьмилетнего мальчика на пешеходном переходе. Об этом со ссылкой на пресс-службу УГИБДД России по региону сообщает агентство Ura.ru.

По информации агентства, юноша на велосипеде ехал по автобусной полосе и, объезжая общественный транспорт на красный сигнал светофора, сбил ребенка. Велосипедист не заметил мальчика, который вместе с матерью переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В результате произошедшего мальчик получил ушибы. Прочие детали и обстоятельства аварии на данный момент устанавливаются.

До этого на западе Москвы курьер службы доставки сбил восьмилетнего ребенка и скрылся, не оказав пострадавшей первую помощь. Девочку госпитализировали с травмами в медицинское учреждение. Прокуратура Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Калужской области школьница переходила железную дорогу и попала под электричку.

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