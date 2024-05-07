Ученые заявили о возможности создать варп-двигатель из научной фантастики

Американские ученые из Университета штата Алабама заявили о гипотетической возможности построить так называемый варп-двигатель, описанный в научной фантастике. Разработка подобной техники позволила бы путешествовать по космосу на скоростях, близких к скорости света. Исследование опубликовано в научном журнале Classical and Quantum Gravity (CQG).

В фантастических произведениях варп-двигатель обычно представляет собой машину, которая сжимает ткань пространства-времени. Оснащенный таким устройством космический корабль может почти мгновенно преодолевать огромные расстояния, проходя сквозь образовавшуюся «складку» в пространстве подобно игле, проникающей сквозь сложенную ткань. Термин «варп» образован от английского warp, что означает «искажать» или «деформировать».

В 1994 году мексиканский физик Мигель Альбукерке опубликовал научную статью с описанием работы реального варп-двигателя. Однако предложенная им система требовала отрицательной, или темной энергии — экзотической субстанции, существование которой не доказано.

Согласно новому исследованию, моделирование показало теоретическую возможность создания варп-пространства с помощью традиционных и новых гравитационных методов.

Ученые отметили, что предложенный ими варп-двигатель не смог бы достичь скорости света, но мог бы существенно приблизиться к этому порогу без использования отрицательной энергии.

Несмотря на теоретическую возможность, исследователи отметили, что у людей пока нет технологий, которые бы сделали варп-двигатели реальностью в обозримом будущем.

Ранее ученые обнаружили «космический сбой» в гравитации Вселенной.