МИД РФ анонсировал открытие посольства в Сьерра-Леоне

Россия до конца текущего года намерена открыть диппредставительство в столице Сьерра-Леоне. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Сьерра-Леоне Тимоти Каббой, передает ТАСС.

«Планируется открыть новые дипломатические представительства на Африканском континенте, в том числе во Фритауне», — отметил Лавров.

Он обратил внимание, что ведомство планирует это сделать до конца 2024 года. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, все необходимые решения уже приняты.

В середине апреля Россия откроет дипмиссию в Экваториальной Гвинее. В МИД РФ подчеркнули, что это позволит России «быть ближе к заботам африканских партнеров». До этого открыли российское посольство в Буркина-Фасо.

5 мая директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Александр Кинщак рассказал, что возобновило свою работу посольство РФ в Триполи, в качестве следующего шага предлагается открытие генконсульства в Бенгази.

Ранее Ткаченко заявил, что Россия ведет переговоры с представителями стран Африки по открытию новых направлений для полетов.