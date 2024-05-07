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Стала известна возможная дата выписки Куклачева из больницы

Mash: дрессировщик Куклачев планировал выписаться из больницы 13 мая

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Народный артист РСФСР, дрессировщик и клоун Юрий Куклачев планирует выписаться из больницы 13 мая. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Куклачев чувствует себя хорошо. Артист старается вести активный образ жизни и подбирает гардероб для будущих выступлений. Однако, как уточняет Mash, у дрессировщика наблюдается слабость – он устает через 15-20 минут активности. Клоун уже самостоятельно распланировал рабочие встречи и даже наметил пресс-конференцию.

Куклачев сначала планировал выписаться к Пасхе. Однако врачи приняли решение оставить знаменитость под наблюдением еще на неделю. Mash сообщает, что близкие Куклачева обеспокоены его активностью, поэтому решили не отправлять его в санаторий. По данным издания, артист будет находиться под присмотром дома после выписки.

12 апреля, празднуя свой 75-летний юбилей на сцене концертом «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни», Куклачев почувствовал недомогание. Куклачева госпитализировали с выступления и прооперировали — он перенес обширный инфаркт. Позднее дрессировщик рассказал о том, что во время операции у него произошла остановка сердца.

Ранее жена Николая Носкова назвала сроки его выписки из больницы.

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