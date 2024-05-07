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Российская теннисистка получила аккредитации на турнир в Риме для своих собак

Теннисистка Павлюченкова получила аккредитации на турнире в Риме для своих собак

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Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте Анастасия Павлюченкова получила аккредитации грунтового турнира WTA-1000 в Риме для двух своих собак. Об этом она сообщила на своей странице в социальных с,етях прикрепив соответствующую фотографию.

На аккредитациях указаны клички собак — Спагетти и Вонгола Павлюченковы, заявленных в качестве гостей/семьи российской теннисистки. Собакам можно заходить не только на территорию проведения соревнований, но и даже на центральный корт.

Павлюченкова стартует на турнире с 1/32 финала.

Действующей чемпионкой турнира WTA-1000 в Риме является Елена Рыбакина, которая представляет Казахстан. Соревнование продлится с 7 по 19 мая.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее 17-летняя Мирра Андреева вылетела на старте турнира в Риме.

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