Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США начали новое расследование в отношении Boeing

Reuters: в США начали расследование по вопросу проверок Boeing 787 Dreamliner

close
100%
aeromexico.com

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США начало расследование в отношении сотрудников авиастроительной компании Boeing, которых заподозрили в подделке документов при проведении испытаний самолетов Boeing 787 Dreamliner. Об этом сообщает Reuters.

FAA планирует разобраться, подтверждено ли надлежащее крепление и заземление в местах соединения крыльев и фюзеляжа Boeing 787 Dreamliner. По информации Reuters, сотрудников компании подозревают в возможной фальсификации технической документации.

В FAA добавили, что компания уже проводит повторную проверку всех самолетов этой серии и разрабатывает план по устранению выявленных неисправностей.

В начале апреля инженер Boeing Сэм Салехпур заявил, что в фюзеляжах дальнемагистральных самолетов Boeing 787 Dreamliner, возможно, имеются серьезные дефекты, связанные с особенностями их изготовления и сборки.

12 марта стало известно, что компания Boeing провалила 33 из 89 технических проверок Федерального управления гражданской авиации США. Компания Spirit AeroSystems, производящая фюзеляж для 737 MAX, не прошла семь проверок из 13.

Ранее в США нашли тело бывшего инженера Boeing.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами