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На видео попало, как водитель-мигрант ругается на беременную женщину

Появилось видео, как водитель-мигрант выгоняет беременную женщину из маршрутки

В сети распространяется видео, на котором маршрутчик-мигрант кричит на беременную пассажирку. Кадры опубликовал Telegram-канал »Москва на дорогах».

«Водитель маршрутки чуть не выгнал беременную женщину, которая сделала ему замечание из-за агрессивной езды», — говорится в публикации.

Отмечается, что инцидент произошел в маршрутке №1121, которая направлялась от деревни Мотяково до станции метро «Некрасовка». В комментариях пользователи требуют депортировать водителя.

До этого сообщалось, что дорожный конфликт перерос в массовую драку в Краснодарском крае. По словам очевидцев, потасовка произошла прямо на трассе из-за того, что кто-то кинул в машину камень и зацепил беременную женщину. Отмечается, что зачинщиками беспорядка стали находящиеся в состоянии алкогольного опьянения молодые люди. В станице, где произошел инцидент, начали проверку сотрудники правоохранительных органов.

Ранее на российские регионы обрушился мощный ураган, который разнес десятки машин.

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