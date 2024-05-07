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В российском регионе военный получил 5,5 года колонии за побег из зоны спецоперации

На Сахалине военный получил 5,5 года колонии за побег из зоны спецоперации

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Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал российского военного виновным по уголовному делу о самовольном оставлении места службы и назначил ему наказание в виде 5,5 года лишения свободы. Об этом сообщило агентство ТАСС из зала суда.

«Военнослужащий признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказали в суде.

Военнослужащего взяли под стражу в зале суда.

Было установлено, что россиянин решил временно уклониться от прохождения военной службы в период ведения боевых действий, военного положения и мобилизации. 17 декабря прошлого года военнослужащий самовольно оставил место службы — боевую позицию воинской части в ДНР, после чего уехал в город Оху на север Сахалина. Там он проводил время по своему усмотрению. 22 января 2024 года мужчина явился в воинскую часть в Южно-Сахалинске.

До этого председатель Союза кинематографистов РФ, народный артист и режиссер Никита Михалков усомнился в правомерности суда депутата Госдумы Геннадия Семигина и военного блогера и ветерана СВО Евгения Рассказова

Ранее российский военный получил срок за отказ ехать в зону СВО.

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