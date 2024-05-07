Лукашенко сообщил об обострении военной обстановки у границ Белоруссии

Военная обстановка у западных и южных границ Белоруссии накаляется. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, слова которого передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Накаляет обстановку расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран, а также беспрецедентное наращивание потенциала НАТО в нашем регионе. Все это уже у западных и южных границ Белоруссии», — заявил он.

Днем 7 мая госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что военные республики проведут синхронизированную с Россией внезапную проверку, в ходе которой будут задействованы, в том числе носители тактического ядерного оружия.

Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник сказал, что республика отмечает наращивание военного потенциала в Польше и Прибалтике и принимает необходимые меры для защиты своей независимости.

Ранее в МИД Белоруссии заявили об обеспокоенности враждебной риторикой Запада.