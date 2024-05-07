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На российские регионы обрушился мощный ураган, который разнес уже десятки машин

Baza: россияне из регионов массово жалуются на ураган, который разносит их машины

Жители российских регионов жалуются, что их накрыл мощный ураган, который сносит даже автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Воронежскую, Белгородскую, Липецкую и Тульскую области накрыли ливни и ураган. Оказывается, снег — не самое худшее явление мая», — говорится в публикации.

Отмечается, что в Воронеже, к примеру, шторм повалил деревья на припаркованные авто и детские площадки. Одно из них даже проткнуло автобус, в котором находились люди. Кроме того, на железнодорожных путях в районе Сормово оборвался контактный провод и застрял двухэтажный поезд Воронеж — Москва.

По данным канала, в Белгороде ветер повалил 11 деревьев, часть которых оказалась на проезжей части. Ущерб был нанесен шести автомобилям. А вот в Туле шторм повредил 10 частных домов, 20 хозяйственных построек и пять машин.

Утром 7 мая сообщалось, что в Москве и области выпал первый майский снег. На улице было около +2 °С, а днем синоптики спрогнозировали незначительное повышение температуры с порывами ветра до 14 м/с. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о заморозках во всех регионах ЦФО с 7 по 9 мая. Он отметил, что в указанный период весь Центральный федеральный округ столкнется с низкими температурами, а также возможны небольшие осадки в виде снега и образование снежного покрова на севере Московской области, а также в Ярославской и Костромской областях.

Ранее водителям назвали пять правил безопасной поездки за рулем ночью.

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