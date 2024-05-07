Бандиты прибили руки мужчины к забору и сожгли его автомобиль

В Великобритании мужчину госпитализировали после того, как неизвестные прибили его руки к забору, сообщает Metro.

Нападение, причины которого сейчас уточняются, произошло в ночь на 5 мая в одном из жилых районов Северной Ирландии. Два автомобиля, включая тот, что принадлежал пострадавшему, загорелись на общественной парковке возле парка.

Полицейские узнали о произошедшем вскоре после полуночи. Они прибыли на место и обнаружили там молодого человека, его руки были прибиты гвоздями к забору. Сейчас потерпевший находится под наблюдением медиков, его состояние оценивается как тяжелое.

«Мужчина получил травмы, потенциально опасные для жизни», — отметил детектив-инспектор.

Он попросил всех, кто что-либо знает о жестоком преступлении, передать эти сведения полиции. Личности злоумышленников правоохранителям пока не известны.

Ранее подростка похитили и продержали целую ночь в плену под пытками из-за украденного скутера.