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Россиянин надругался над внуками сожительницы и получил 17,5 лет колонии

В Сочи мужчина изнасиловал маленьких внуков своей сожительницы

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Depositphotos

Жителя Сочи осудили за изнасилование детей. Об этом сообщает управление СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в период с февраля по апрель минувшего года мужчина несколько раз оставался наедине с малолетними внуками сожительницы. В такие моменты россиянин насиловал детей. Сами пострадавшие позже рассказали о произошедшем матери, которая вскоре обратилась в правоохранительные органы.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд признал фигуранта виновным и приговорил его к 17,5 годам лишения свободы. Их он проведет в колонии строгого режима.

Россиянину также запрещено заниматься какой-либо деятельностью, связанной с работой с детьми на срок 19 лет.

До этого в Подмосковье школьница пожаловалась на дядю и заявила, что мужчина изнасиловал ее. По словам 17-летней девушки, если она сопротивлялась, родственник избивал ее. Помимо этого, он обещал «устроить серьезные проблемы» и отправить в детдом, если она расскажет о происходящем кому-либо.

Ранее в Новосибирской области подросток заманил девочку в переулок и надругался.

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