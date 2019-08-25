СК проверит информация об отказе врачей в помощи пациентке в Тюмени

Управление Следственного комитета (СК) по Тюменской области проверит данные об отказе врачей в приеме пациентки с отеком легких. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в настоящее время следователи выехали на место происшествия для выяснения всех деталей произошедшего.

Уточняется, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких. Женщине было отказано в приеме из-за того, что у врачей заканчивалось дежурство.