В Приамурье штукатурка обрушилась на детей в садике

В детском саду в Приамурье произошло обрушение штукатурки. Об этом сообщает портал DEITA.RU.

Отмечается, что в момент инцидента в комнате играли дети в возрасте 3-4 лет.

В результате обрушения дети получили ушибы и ссадины. Один ребенок госпитализирован.

По факту инцидента проводится проверка.