Уровень воды в реках Сочи поднялся до опасных отметок
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В Сочи уровень воды в четырех реках после ливня достиг опасных отметок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как отмечается, речь идет о таких реках, как Западный Дагомыс, Херота, Псоу и Хоста.
Однако, уточняется, что пока реки не вышли из берегов, и подтопленных домовладений нет.
Также в пресс-службе добавили, что на настоящий момент три единицы техники МЧС работают по откачке воды из низменных участков.
Ранее сообщалось, что на Сочи обрушился мощный залповый ливень.