Уровень воды в реках Сочи поднялся до опасных отметок

В Сочи уровень воды в четырех реках после ливня достиг опасных отметок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как отмечается, речь идет о таких реках, как Западный Дагомыс, Херота, Псоу и Хоста.

Однако, уточняется, что пока реки не вышли из берегов, и подтопленных домовладений нет.

Также в пресс-службе добавили, что на настоящий момент три единицы техники МЧС работают по откачке воды из низменных участков.

Ранее сообщалось, что на Сочи обрушился мощный залповый ливень.