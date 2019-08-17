Попавшего под колеса детского паровоза ребенка госпитализировали в Саратове

В Саратове пятилетний мальчик попал в больницу из-за травм, полученных при попадании под колеса детского паровоза-аттракциона. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Как отмечается, инцидент произошел в пятницу, 16 августа, на бульваре Героев в Кировском районе города. Родители посадили двоих маленьких сыновей в вагон аттракциона «Паровозик», а сами ушли на скамейку.

Предполагается, что старший ребенок начал перелезать в другой вагон, в результате чего выпал из поезда. Оператор-водитель не заметил случившегося и наехал на ребенка колесами.

Аттракцион остановился лишь после того, как один из взрослых пассажиров с криком обратился к водителю.

Мальчика доставили в больницу. В настоящее время следователи проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что на Алтае возбуждено уголовное дело после падения девочки с аттракциона.