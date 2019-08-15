Первая в Чувашии девочка из пробирки стала мамой

В Чебоксарах мамой стала первая в Чувашии «девочка из пробирки», которая была зачата при использовании ЭКО. Об этом сообщает сайт «КП».

Как стало известно, женщина родила сына, вес которого составил 4,03 килограмма.

Сообщается, что беременность у нее прошла без осложнений, а роды состоялись в положенный срок.

Также отмечается, что первая «девочка из пробирки» родилась 24 июля 1995 года в Республиканском родильном доме. Ее зачали с помощью процедуры ЭКО, которую в октябре 1994 года провели в Центре планирования семьи и репродукции Чебоксар.

Ранее сообщалось, что Алтай побил рекорд по доле беременных россиянок в 2018 году.