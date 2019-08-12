Болтон и Джонсон провели встречу

Британский премьер-министр Борис Джонсон провел встречу с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном. Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

Отмечается, что на встрече были подняты темы тесного торгового сотрудничества Британии и США.

Уточняется, что также Болтон и Джонсон обсудили реализацию свободной торговли после выхода Великобритании из ЕС.

Кроме того, британский премьер и советник президента США Дональда Трампа затронули темы, связанные с Ираном, с протестами в Гонконге и созданием сети 5G.

Болтон также заверил Джонсона, что Вашингтон поддержит решение Лондона о выходе из Евросоюза без соглашения.