Синоптики сообщили о возвращении хорошей погоды в Москве

Синоптики сообщили о возвращении в Москву хорошей погоды. Об этом сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

Как сообщается, в ближайшую неделю, с 12 по 18 августа, в Москве будет преимущественно теплая погода. В понедельник и вторник, 12 и 13 августа, существенных осадков не ожидается из-за повышенного атмосферного давления, температура воздуха поднимется до +23 °C. Однако, в последующие дни, за исключением пятницы — 16 августа, в столице наблюдаются дожди.

Самым холодным днем недели окажется суббота, 17 августа. В этот день москвичей ждут кратковременные дожди, дневная температура зафиксируется на отметке +20...+21 °C.

Ранее сообщалось, что в Москве ожидается похолодание.