В Гонконге прошли новые столкновения протестующих с полицией
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Новые демонстрации, в ходе которых произошли жесткие столкновения людей с полицией, прошли в Гонконге. об этом сообщает People
Отмечается, что протестующие использовали бутылки с зажигательной смесью.
Уточняется, что один сотрудник полиции был доставлен в больницу с ожогами.
Заявляется, что по меньшей мере в трех районах города прошли массовые столкновения.
Стражи порядка применяют слезоточивый газ.
Ранее сообщалось, что МИД России предупредил граждан остерегаться митингов в Гонконге.