В Гонконге прошли новые столкновения протестующих с полицией

Новые демонстрации, в ходе которых произошли жесткие столкновения людей с полицией, прошли в Гонконге. об этом сообщает People

Отмечается, что протестующие использовали бутылки с зажигательной смесью.

Уточняется, что один сотрудник полиции был доставлен в больницу с ожогами.

Заявляется, что по меньшей мере в трех районах города прошли массовые столкновения.

Стражи порядка применяют слезоточивый газ.

Ранее сообщалось, что МИД России предупредил граждан остерегаться митингов в Гонконге.