Дешевые лекарства стали меньше продавать в России, сообщили СМИ

В российских аптеках снижается доля продажи дешевых лекарств, в то время как дорогие препараты набирают оборот. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет DSM Group.

Как отмечается, аптечные сети отказываются от дешевых лекарств из-за низких бонусов от их продаж. Так, с января по июнь 2019 года продажи дорогих препаратов выросли почти на 8%, и наоборот, продажи дешевых средств в категории от 150 до 500 рублей упали на 3,3%, в категории от 50 до 500 рублей — на 3%, в категории до 50 рублей — на 7,1%.

При этом снижение продаж недорогих препаратов произошло впервые за последние три года.

Фармритейлеры считают, что подобные изменения связаны с инфляцией. Но, как сообщается, отсутствие в аптеках низких по стоимости лекарств также связано с нежеланием производителей выпускать такую продукцию на прилавки, особенно если они входят в перечень жизненно важных.

В настоящее время доля лекарств в аптеках по цене выше 500 рублей составляет всего 9,1% (в денежном — 43% всех продаж).

Ранее сообщалось, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине 2019 года приобрели масштабный характер.