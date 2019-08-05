Смерч в Сочи попал на видео
В Сочи был зафиксирован гигантский смерч, видео с которым уже выложили в Сети. Об этом передает РИА «Новости».
В ролике видно, как огромный столб воды, высота которого достигает нескольких десятков метров, идет в сторону побережья.
Один из очевидцев происходящего за кадром отмечает, что человека, оказавшегося рядом со смерчем, может утянуть.
Как сообщается, природное явление прошло в близости от жилых домов.
При этом уточняется, что в связи с погодной ситуацией по-прежнему сохраняется угроза формирования смерчей в море рядом с Сочи.
Ранее сообщалось об эвакуации двух детских лагерей, расположенных в Краснодарском крае. Ее инициировали с экстренными предупреждениями о возникновении смерчей.