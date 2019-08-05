В Гонконге начались новые протесты, из-за чего в аэропорту отменили более ста рейсов

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В международном аэропорту Гонконга более 100 авиарейсов отменены из-за протестов и общегородской забастовки. Об этом сообщает международное издание CNN.

Как говорится в сообщении, в аэропорту уже отменены более 100 вылетов и прилетов, в большинстве случаев это рейсы авиакомпаний Cathay Pacific и Hong Kong Airlines.

Отмечается, что администрация аэропорта порекомендовала своим пассажирам ехать в аэропорт только после подтверждения времени рейса.

По данным СМИ, в утром, 2 августа организаторы акции заблокировали дороги и туннели, а также нарушили движение рельсового транспорта и автобусов, чтобы правительство наконец выполнило их требования.

Протестующие намерены помешать жителям города добраться до работы в бизнес-районах Гонконга.

Ранее сообщалось, что неизвестные запустили фейерверк в протестующих в Гонконге.