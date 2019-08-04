Пропавшая под Волгоградом девочка найдена после 4 дней поисков

Девочку-подростка, которую четыре дня искали в Михайловском районе Волгоградской области, обнаружили живой. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой ГУМВД России по области.

Как известно, девочку обнаружили в окрестностях станицы Раздоринской рядом с озером Богатое.

По имеющейся информации, до этого она 31 июля покину свой дом и не вернулась.

Сообщается, что подростка уже передали медикам для обследования.

Кроме того, с девочкой проводят беседу психологи, врачи, инспекторы ПДН и следователи.

Отмечается, что причину ухода подростка из дома пока не назвали.

Ранее сообщалось, что школьница выпала из окна дома в Москве.