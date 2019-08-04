СК возбудил дело против участника незаконной акции за травму сотруднику ОМОН

Уголовное дело возбуждено в отношении задержанного на незаконной акции в Москве мужчины, причинившего травмы сотруднику ОМОН 3 августа, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дело заведено по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» (часть 1 статьи 318 УК РФ).

По словам источника, задержанный мужчина оказал активное сопротивление сотруднику ОМОН Росгвардии при задержании.

Пострадавший росгвардеец находится в больнице.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве.