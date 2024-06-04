Экс-замгенсека НАТО заявила о невозможности прямой конфронтации между альянсом и РФ

Риск прямого столкновения России и стран НАТО равен нулю, поскольку альянс никогда не атакует российские территории. Такое мнение в интервью РИА Новости высказала бывший заместитель генерального секретаря НАТО, экс-замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Роуз Гетемюллер.

Она подчеркнула, что Североатлантический альянс является оборонительным альянсом и никогда не будет действовать агрессивно, чтобы напасть на Российскую Федерацию.



Гетемюллер добавила, что специальная военная операция России на Украине вызывает беспокойство, однако, что касается НАТО, то речь идет исключительно об обороне.

В конце мая политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич выразил противоположное мнение. По его словам, передача Вооруженным силам Украины истребителей F-16 — это одна из ступеней эскалации конфликта, которую Россия рассматривает как прямую ядерную угрозу, на этом фоне риск прямого столкновения РФ со странами НАТО может дойти до критического предела.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.