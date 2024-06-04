Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-замгенсека НАТО заявила о невозможности прямой конфронтации между альянсом и РФ

Экс-замгенсека НАТО Гетемюллер: риск прямого столкновения РФ и НАТО равен нулю

close
100%
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Риск прямого столкновения России и стран НАТО равен нулю, поскольку альянс никогда не атакует российские территории. Такое мнение в интервью РИА Новости высказала бывший заместитель генерального секретаря НАТО, экс-замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Роуз Гетемюллер.

Она подчеркнула, что Североатлантический альянс является оборонительным альянсом и никогда не будет действовать агрессивно, чтобы напасть на Российскую Федерацию.

Гетемюллер добавила, что специальная военная операция России на Украине вызывает беспокойство, однако, что касается НАТО, то речь идет исключительно об обороне.

В конце мая политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич выразил противоположное мнение. По его словам, передача Вооруженным силам Украины истребителей F-16 — это одна из ступеней эскалации конфликта, которую Россия рассматривает как прямую ядерную угрозу, на этом фоне риск прямого столкновения РФ со странами НАТО может дойти до критического предела.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами