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В Москве юноша выжил после удара током на крыше электрички

В Москве юноша забрался на крышу электрички и получил удар током

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Depositphotos

В Москве следователи устанавливают обстоятельства травмирования юноши, который получил удар током на крыше вагона электрички. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

По данным следствия, инцидент произошел на станции «Москва-Сити» МЦД-4, молодой человек забрался на крышу электропоезда, чтобы доехать до следующей станции, и получил удар током.

18-летний юноша выжил, его госпитализировали в медицинское учреждение с повреждениями конечностей и тела. По факту травмирования проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Москве зацепер получил удар током и травмы, решив проехаться на электричке. На станции «Выхино» молодой человек вместе с приятелем забрались на поезд между вторым и третьим вагоном, но пострадавший решил подняться на крышу. Там он дотронулся до медной перемычки между вагонами, его ударило током. В какой-то момент товарищ заметил, что друг не подает каких-либо сигналов, поэтому забрался за ним и оттолкнул от места. На место прибыли медики, у пострадавшего диагностировали ожог левой руки и рваную рану головы. Его направили в больницу, на данный момент подростку ничего не угрожает.

Ранее в Ростовской области школьницу ударило током из-за неисправного водонагревателя.

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