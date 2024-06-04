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В НАТО заявили, что не разрешали Киеву бить по территории РФ ракетами ATACMS

Постпред США при НАТО Смит: запрет ВСУ бить по России ATACMS остается неизменным

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Defense Ministry/Global Look Press

Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что Вашингтон не разрешал Киеву бить тактическими баллистическими ракетами ATACMS по территории РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Смит пояснила, что власти Украины обратились к США с просьбой использовать ракеты ATACMS по территории России из-за наступления ВС РФ на Харьковском направлении.

«Позиция по ATACMS большой дальности остается той же самой», — пояснила Смит.

До этого заместитель директора программы Фонда защиты демократии Джон Харди заявлял, что разрешения союзников Украины наносить удары западным оружием по объектам на территории России недостаточно для победы, ВСУ столкнутся с нехваткой разведки для обнаружения целей.

Он добавил, что разрешить Украине использовать предоставленные Западом вооружения, такие как HIMARS, для ударов по военным объектам на территории РФ было «легкой задачей».

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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