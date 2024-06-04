Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыты имена богатейших певиц России

Певец Прохор Шаляпин назвал Кадышеву и Бабкину самыми богатыми артистками России

close
100%
ТНТ

Певец Прохор Шаляпин заявил, что исполнительницы народных композиций зарабатывают больше своих коллег по эстраде. Его слова передает издание Teleprogramma.pro.

«У нас же самые богатые наши певицы-народницы. Надежда Кадышева и Надежда Бабкина. Они не афишируют, но это достаточно известный факт», — заявил артист.

Шаляпин порадовался, что молодые музыканты все чаще начали выступать в народном жанре и «обращать внимание на нашу богатую русскую культуру». Он считает, что музыкантам нужно быть ближе к людям.

«Ни одно застолье в России не обходится без народной песни, это объединяющее творчество. Сейчас острая нехватка такого народного репертуара, даже стилизованного под народные песни», — подчеркнул Шаляпин.

В апреле продюсер Евгений Бабичев заявлял, что из сольных артистов сейчас лучше всего зарабатывают Полина Гагарина, Shaman, Филипп Киркоров и Анна Asti. Эксперт добавил, что гонорар топовых звезд варьируется от шести до восьми миллионов рублей за выступление. При этом, считает Бабичев, Asti зарабатывает гораздо больше коллег, так как иногда дает по несколько концертов в день.

Ранее Ольга Орлова ответила хейтерам после слов о Заворотнюк на ТВ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами