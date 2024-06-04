Война Марвина Химейера. Как пенсионер снес полгорода в США

4 июня 2004 года военный инженер на пенсии Марвин Химейер, проживавший в небольшом городке Гранби в Колорадо, сел за руль бульдозера и протаранил бетонный завод компании Mountain Park, здание администрации, редакцию местной газеты и еще десять зданий. После этого Химейер покончил жизнь самоубийством.

Разрушенные постройки объединяло одно: все они так или иначе были связаны с земельным спором о клочке земли, который служил для Химейера площадкой для подъезда к мастерской по ремонту.

После того как территорию отдали строящемуся заводу, мужчина долго пытался оспорить решение, но так и не смог. Бульдозер изначально приобретался для строительства объездной дорожки, но власти не разрешили Химейеру и этого.

В результате погрома городу был причинен ущерб в размере $7 млн. Убытки Mountain Park составили $2 млн. В некоторых зданиях, атакованных Химейером, находились люди. Чудом никто из них не пострадал. Кроме того, обиженный на государственную машину и капиталистов мужчина сделал 15 выстрелов по трансформаторам и бакам с пропаном, однако те не взорвались.

Примечательно, что американец потратил больше полутора лет на то, чтобы покрыть свой бульдозер бронированными пластинами, использовав бетонную смесь, залитую между листами стали. Их толщина превышала 30 см. Получившийся «танк» был оснащен винтовкой BarrettM82, карабином RugerAC556, пистолетом Kel-TecP11 и револьвером Magnum.

Фото американской версии «Левиафана» — в подборке «Газеты.Ru».