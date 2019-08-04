Минздрав назвал регионы с наибольшим числом алкозависимых пациентов

Названы регионы — лидеры по числу пациентов с впервые выявленными психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя (включая синдром зависимости от алкоголя). Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава России.

Отмечается, что больше всего таких пациентов было зарегистрировано в Москве— 2,8 тыс. Примерно столько же было поставлено на учет в Московской области. Чуть меньше пациентов с расстройствами зафиксировано в Пермском крае и Челябинской области — 2,4 тыс. В Республике Башкортостан на учет встали — 2,2 тыс. человек. Далее идут Свердловская область с показателем — 2,1 тыс. и Алтайский край — 2 тыс.

Меньше всего пациентов с психическими расстройствами из-за алкоголя зарегистрировано в Ингушетии. Здесь зафиксирован всего один случай за год.

Уточняется, что рейтинг был составлен на основе данных за 2018 год.

Ранее сообщалось, что в Минздраве назвали регионы с наибольшим числом россиян с психическими расстройствами.