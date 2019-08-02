МЧС сообщило об увеличении площади пожара в цехе во Владикавказе

Площадь возгорания в цехе по обработке шерсти во Владикавказе увеличилась до 1,5 тыс. кв. м. Об этом передает ТАСС со ссылкой на МЧС региона.

До этого в ведомстве рассказали о том, что площадь пожара составляет 700 кв. метров.

Ранее стало известно, что цех во Владикавказе горит из-за взрыва газа. По данным МЧС, в результате происшествия пострадали десять человек.

До этого стало известно, что цех по обработке шерсти во Владикавказе горит из-за взрыва газа. По информации спасателей, площадь пожара составляет 70 квадратных метров.