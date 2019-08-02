Минздрав назвал регионы России, где делали больше всего абортов

Министерство здравоохранения России назвало регионы России, в которых чаще всего делают аборты в 2018 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что данные по абортам были опубликованы в статистическом сборнике ведомства.

Уточняется, что на тысячу женщин в возрасте от 15 до 44 лет приходится 35,6 абортов в Еврейской автономной области. В Республике Тыва и в Сахалинской области — 34,5 и 32,2 соответственно.

Меньше всего абортов в прошлом году было сделано в Москве, республиках Ингушетия и Дагестан.

Ранее сообщалось, где в России рожают больше всего.