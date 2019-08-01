Кадыров осудил сообщения СМИ о террористах в Чечне

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Глава Чечни Рамзан Кадыров на церемонии запуска первого энергоблока Грозненской тепловой... Глава Чечни Рамзан Кадыров на церемонии запуска первого энергоблока Грозненской тепловой...
Глава Чечни Рамзан Кадыров на церемонии запуска первого энергоблока Грозненской тепловой...
Саид Царнаев/РИА «Новости»

Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил сообщения некоторых СМИ, заявивших, что израильский штаб по борьбе с террором призвал граждан не ездить в республику из-за «активных террористических организаций».

В своем телеграме Кадыров отметил, что авторы подобных заявлений не могут назвать ни одну «реальную» террористическую группу в Чечне.

«Воображение у вас богатое, но в Чечне нет, и никогда не будет террористических организаций!», — заявил он.

Кадыров подчеркнул, что Чечня самый стабильный и безопасный регион в мире. Он добавил, что автор сообщения пользовался информацией из сомнительных источников и не знает реальную ситуацию.

Глава Чечни также пригласил всех желающих посетить регион и убедиться в его безопасности.