Кадыров осудил сообщения СМИ о террористах в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил сообщения некоторых СМИ, заявивших, что израильский штаб по борьбе с террором призвал граждан не ездить в республику из-за «активных террористических организаций».

В своем телеграме Кадыров отметил, что авторы подобных заявлений не могут назвать ни одну «реальную» террористическую группу в Чечне.

«Воображение у вас богатое, но в Чечне нет, и никогда не будет террористических организаций!», — заявил он.

Кадыров подчеркнул, что Чечня самый стабильный и безопасный регион в мире. Он добавил, что автор сообщения пользовался информацией из сомнительных источников и не знает реальную ситуацию.

Глава Чечни также пригласил всех желающих посетить регион и убедиться в его безопасности.