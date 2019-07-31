Пожар в российских лесах охватил около 3 млн га

Общая площадь пожаров в российских лесах увеличилась. Огонь охватил около 3 миллионов гектаров лесных массивов страны, сообщается на сайте ФБУ «Авиалесоохрана».

По данным организации, больше всего пожаров на данный момент в Иркутской области. По последним данным, в регионе 59 очагов возгорания на территории более 78 тыс. га. На втором месте по количеству пожаров — Красноярский край, где 47 пожаров на землях, площадью 21 963 га.

Кроме того, еще 24 пожара зарегистрировали на площади 1 403 га в Якутии.

Отмечается, что в настоящее режим ЧС введен в четырех субъектах страны, а особых противопожарный режим — в 41.

Ранее сообщалось, что Ди Каприо заинтересовался лесными пожарами в России.