Названы сроки возвращения лета в Москву

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что летняя погода вернется в столицу России в ближайшие выходные. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, изменение температуры будет происходит постепенно. Не исключено, что к концу выходных в городе будет уже +20 °С.

Также синоптик отметила, что в выходные в столице, вероятно, будут дожди, но на температуру они не повлияют.

Ранее сообщалось, что рекордный холод наступит в Москве в последние ночи июля.

Планируется, что новая отметка на столбиках термометров побьет рекорд 69 летней давности.