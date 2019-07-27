Тулун снова затопило
В Иркутской области в городе Тулун, пострадавшем месяц назад от наводнения, за последние сутки выпало максимальное количество осадков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона по итогам заседания комиссии по ЧС.
Как отмечается, в Тулуне выпало 104 мм осадков, что составляет практически месячную норму.
«Из-за сильных и продолжительных дождей сегодня были вновь подтоплены дома и участки, в частности, в Нижнеудинске и Тулуне», — отметили в пресс-службе.
Кроме того, как уточняется, в одном из населенных пунктов подъем воды на реке оказался выше критической отметки — 450 см при нормальном в 420 см.
Подчеркивается, что в ближайшее время в некоторых районах Иркутской области продолжатся интенсивные дожди, что приведет к повышению уровня воды в реках до критических отметок.