Тулун снова затопило

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В Иркутской области в городе Тулун, пострадавшем месяц назад от наводнения, за последние сутки выпало максимальное количество осадков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона по итогам заседания комиссии по ЧС.

Как отмечается, в Тулуне выпало 104 мм осадков, что составляет практически месячную норму.

«Из-за сильных и продолжительных дождей сегодня были вновь подтоплены дома и участки, в частности, в Нижнеудинске и Тулуне», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, как уточняется, в одном из населенных пунктов подъем воды на реке оказался выше критической отметки — 450 см при нормальном в 420 см.

Подчеркивается, что в ближайшее время в некоторых районах Иркутской области продолжатся интенсивные дожди, что приведет к повышению уровня воды в реках до критических отметок.

Ранее появились новые данные о потопе в Иркутской области.