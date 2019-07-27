Электрический столб собирался улететь из Омска

В Сети появилась фотография электрического столба в воздухе, который якобы планировал улететь из Омска. Фотографию опубликовали в социальных сетях, а также ее показали «Известия».

На кадре изображен оторванный от земли электрический столб, который, по мнению пользователей, поднялся в воздух из-за сильного ветра и повис на линии электропередач.

Как отмечается, россияне стали массово шутить и предполагать причины случившегося. Многие сошлись на том, что столб просто захотел покинуть просторы Омска и улететь.

Ранее сообщалось, что в Казани вспыхнул электрический столб.