Москалькова прояснила ситуацию с задержанными на Украине моряками из России
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что с российскими моряками все в порядке. Об этом передает РИА «Новости».
По ее информации, все 10 задержанных российских моряков в данный момент на автобусе направляются в Молдавию.
Как отмечает Москалькова, их не арестовывали.
Также она сообщила, что украинская сторона не предъявляла морякам никаких обвинений.
По словам Москальковой, у них только проверили паспорта.
Известно, что после перевозки в Молдавию моряки отправятся на самолете в Москву.
Ранее объяснялось, зачем Украине понадобилось задерживать российский танкер.