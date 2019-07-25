Москалькова прояснила ситуацию с задержанными на Украине моряками из России

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что с российскими моряками все в порядке. Об этом передает РИА «Новости».

По ее информации, все 10 задержанных российских моряков в данный момент на автобусе направляются в Молдавию.

Как отмечает Москалькова, их не арестовывали.

Также она сообщила, что украинская сторона не предъявляла морякам никаких обвинений.

По словам Москальковой, у них только проверили паспорта.

Известно, что после перевозки в Молдавию моряки отправятся на самолете в Москву.

Ранее объяснялось, зачем Украине понадобилось задерживать российский танкер.